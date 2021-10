Des contrôles techniques... pour des vélos

Tous les premiers mercredis du mois - le prochain est le 4 mai -, les agents de la vélo-station proposent un diagnostic complet des vélos, un état des lieux gratuit durant lequel les freins, les pneus, les jantes et 12 autres points sensibles sont vérifiés. “Nous ne réparons pas les vélos, nous donnons simplement quelques conseils et de bonnes adresses pour les faire réparer”, explique Jean-Jacques Billaux, responsable de la station.

En plus de cette inspection, la vélostation dispose d’un service de location de vélos et donne des cours de réparation et d’entretien moyennant 5 euros.

La vélo-station, initiative de la Communauté d’agglomération (Crea), est ouverte en semaine de 9 h 30 à 13 h 30 et de 15 h à 19 h, et les week-ends et jours fériés de 10 h à 19 h.