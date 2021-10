Formez-vous à l'entretien du vélo !

"Qui veut aller loin ménage sa monture.", C'est le dicton qu'a décidé d'appliquer à la lettre la communauté d'agglomération (CREA), en proposant des séances de formation pour entretenir son vélo. Par groupe de cinq ou six personnes et pour un prix de cinq euros par personne, venez apprendre a prendre soin de votre vélo. Rendez-vous le 17 juin pour une première séance.

Pratique. Inscriptions à la vélostation de la CREA, 7 bis rue Jeanne d'Arc à Rouen, ouverte en semaine de 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h et les week-end et jours fériés de 10h à 19h.