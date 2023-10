Toussaint. Elle nettoie et fleurit les tombes autour de Caen

Son métier est à la fois original et bien pratique. Lorsque les familles sont éloignées, Anaïs Boyer propose de refaire une beauté aux tombes de leurs proches qui reposent dans les cimetières de Caen et dans l'agglomération. Elle nettoie et fleurit les sépultures. Il faut compter entre une à trois heures d'entretien. "Je commence par enlever les plaques funéraires pour nettoyer les mauvaises herbes et la mousse. J'utilise de l'eau, du savon noir et de l'huile de coude", explique la spécialiste. Elle réalise une photo avant puis après le nettoyage, qu'elle envoie au client. "C'est aussi une astuce pour replacer les plaques funéraires au bon endroit", sourit-elle. Pendant la période de la Toussaint, comme lors de la fête des mères ou des pères, les demandes doublent.

