Nord-Cotentin. Un royaume pour les oiseaux et les animaux marins

La Manche accueille un grand nombre d'espèces d'animaux, aussi bien dans la mer, dans les airs et sur terre. Avec plus de 350 kilomètres de côtes, il est facile d'observer les animaux marins. Les cétacés forment d'importantes colonies au large du département. Le promeneur, encore plus le plaisancier, peut apercevoir des grands dauphins. Le Cotentin abrite l'une des plus fortes colonies d'Europe. Cette population profite d'un garde-manger abondant grâce aux petites espèces de poisson. Les dauphins communs se sentent bien dans ce territoire, et ils fréquentent même de plus en plus fréquemment les eaux du Cotentin.

Il existe d'autres colonies en évolution constante, comme les phoques gris. Ils naviguent en fonction là aussi de la présence de nourriture. Un peu plus sédentaires, les veaux marins sont plus installés en baie des Veys et baie du Mont Saint-Michel. Plus discrets les baleines et autres rorquals sont aussi souvent de passage. La Manche est pour ces espèces un couloir de transit dans leurs traversées migratoires, mais leur observation n'est pas un mythe. Le globicéphale noir est beaucoup moins commun. De plus, il fréquente de moins en moins les eaux de la Manche ces dernières années. L'animal préfère les eaux plus froides.

Dans les airs… de très nombreux oiseaux !

La Manche, et en particulier les marais du Cotentin, est un havre de paix pour les oiseaux. "Nous avons une région qui est diversifiée : on a le milieu marin, le bocage et puis les grands marais", explique James Jean Baptiste, du Groupe ornithologique normand. Il ajoute : "Toutes les espèces de Normandie sont visibles dans cette zone." Certains oiseaux nichent dans le Cotentin, d'autres ne sont que de passage ou viennent l'hiver lors de la migration, car le département est aussi un couloir de migration aérien. "On a un flux très important de migrateurs en ce moment. Nous sommes piles dans la période où il y a les oiseaux d'Europe du Nord, de Russie qui vont passer sur nos côtes", poursuit l'ornithologue. Le vanneau huppé va, par exemple, passer la saison froide dans les marais du Cotentin. L'espèce se reproduit d'ailleurs dans la Manche.

Pendant l'hiver, le passant peut aussi voir des oiseaux limicoles, qui habitent dans la terre. "Ce sont des oiseaux avec des grandes pattes et des longs becs", décrit James Jean Baptiste. Il y a le courlis cendré ou les barges par exemple. Le bon conseil du Groupe ornithologique normand pour observer des oiseaux, c'est d'y aller au lever du jour, et en bord de mer, à marée haute. Attention tout de même à ne pas trop les déranger.