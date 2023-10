Le Havre. Cancer : turbans, prothèses… Des remboursements incohérents dénoncés par cette professionnelle

Au Havre, Guylaine Gingreau est à la tête de la boutique Esseintielles, qui propose des produits dédiés aux femmes touchées par le cancer : prothèses capillaires, crèmes, lingerie et maillots adaptés. Depuis son ouverture il y a plus d'un an, cette commerçante, elle-même atteinte par le passé, est confrontée à des prises en charge pas toujours adaptées aux patientes, pour les produits remboursables par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

Le turban remboursé… seulement avec une frange !

C'est notamment le cas pour les femmes victimes d'alopécie (perte de cheveux) en raison de la chimiothérapie. "Par exemple, pour un seul bonnet avec frange à 150 €, vous n'êtes pas remboursée. Mais si vous achetez un lot de deux à 250 €, c'est une 'offre spéciale CPAM', vous êtes remboursée à 100 % !", ironise Guylaine Gingreau. Même constat avec le turban simple, à 40 €, pour lequel les patientes ne reçoivent aucune aide… Sauf à choisir une frange avec. Alors, le tout est remboursé pour 125 €. "Cela coûte plus cher à la Sécu. Tout le monde est perdant !"

Le cas de la lingerie spécialisée

La commerçante évoque aussi le cas des femmes qui ont subi une reconstruction mammaire après un cancer du sein. Si cette opération est prise en charge, tout comme les prothèses mammaires externes, ce n'est pas le cas de la lingerie spécialisée : soutien-gorge compressif ou adapté au port des prothèses externes. "C'est ce que j'appelle la double peine financière : cela a un coût d'être malade", regrette Guylaine Gingreau, qui a écrit aux députés de la pointe de Caux pour les sensibiliser à cette situation. "Je constate que certaines femmes ne font pas des choix de cœur mais plutôt des choix financiers. Si on n'aime pas ce que l'on porte, on n'a pas la meilleure estime de soi…" Une confiance importante pour aller de l'avant, après la maladie.