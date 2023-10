Cadeaux. Gagnez cette semaine votre Nintendo Switch Oled avec Super Mario Bros. Wonder

Pour les vacances, Tendance Ouest vous offre votre Nintendo Switch Oled Mario Edition. La console Switch spéciale est toute rouge et siglée Mario.

Le jeu Super Mario Bros. Wonder est sorti vendredi 20 octobre. Accompagné de ses fidèles amis, partez avec Mario à la conquête d'un tout nouveau monde et de tous nouveaux niveaux à parcourir dans Super Mario Bros. Wonder.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 27 octobre dans Normandie Matin, avec Thibault Deslandes, vers 7h45.