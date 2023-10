Manche. Un appel à témoins lancé pour retrouver un homme de 42 ans

Disparition inquiétante dans la Manche. Jean-Charles Perrouault, 42 ans et originaire d'Avranches, n'a plus donné signe de vie depuis le mercredi 4 octobre. Les gendarmes ont décidé vendredi 20 octobre de diffuser un appel à témoins pour tenter de le retrouver.

Des tatouages sur le crâne et les mains

Cet homme de type européen mesure environ 1,75m et a le crâne rasé. Il possède des tatouages sur le crâne et les mains. En cas d'informations permettant de le localiser, il est possible de contacter la gendarmerie par téléphone au 02 33 89 26 30 ou au 17.