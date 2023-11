Orne. Le tri à la source des biodéchets, une nouvelle obligation : les actions dans le département

Dans le Bocage, le Sirtom de Flers/Condé déploie de gros moyens pour permettre aux habitants de composter.

Il distribue des composteurs depuis bien longtemps mais, depuis le mois de juin dernier, le Sirtom (Syndicat intercommunal des ordures ménagères) de la région Flers/Condé a accéléré la cadence. Sur les soixante-cinq communes de son territoire, qui est à cheval sur l'Orne et le Calvados, avec des zones rurales et d'autres très urbanisées, d'ici 2025, il va distribuer neuf cents composteurs individuels et installer une centaine de composteurs partagés. Soixante-quinze autres seront implantés dans des écoles, collèges et lycées. Enfin, quatre pavillons de compostage équipés d'électro-composteurs vont voir le jour pour traiter de gros volumes de biodéchets dans les zones à forte population de Flers, La Ferté-Macé et Condé-en-Normandie.

Nécessité économique

"La TGAP [taxe sur les activités polluantes, donc les ordures ménagères] était de 3€ la tonne il y a cinq ans. Elle sera de 65€ la tonne en 2025, constate Thierry Aubin, président du Sirtom. Le calcul est vite fait, il faut réduire le tonnage de nos déchets." Le Sirtom a étudié diverses solutions. Compte tenu du kilométrage à parcourir en milieu rural, le ramassage des biodéchets n'est financièrement pas possible, le syndicat a donc opté pour le compostage. "Un Français produit en moyenne 160kg de déchets par an, dans nos campagnes, c'est plus près de 130kg. Même si le tri du plastique, du verre, du carton existe depuis plus de 15 ans, cela représente encore un tiers des poubelles qui sont collectées, on a donc encore une marge de progression à ce niveau, constate Thierry Aubin. Un autre tiers des ordures, ce sont les déchets ultimes. Le troisième tiers, ce sont les biodéchets, que l'on veut aujourd'hui sortir de chaque poubelle." Si les Français sont bons élèves, à terme, chacun ne devrait plus produire qu'une grosse soixantaine de kilos d'ordures chaque année. "Mon rôle est d'accompagner les habitants vers davantage d'autonomie", explique Alain Ridaoui, l'un des trois maîtres-composteurs que vient de recruter le Sirtom. Son objectif est de convaincre les habitants, mais aussi les petits professionnels (restaurants, écoles, supérettes, salles des fêtes) à composter 8 % des biodéchets en 2026, 15 % en 2030.

Aider au compostage

Si en pavillon ou à la campagne chacun peut installer un composteur dans son jardin (au Sirtom, ils sont vendus moins cher, car subventionnés), la situation est un peu plus compliquée en zone urbaine. Après concertation avec les bailleurs sociaux, les mairies, les syndicats de copropriété, vingt-cinq sites partagés ont déjà été installés en pied d'immeubles ou dans des lotissements. Les habitants de ces secteurs ont été rencontrés, des équipements de précollecte (seau à biodéchets) leur ont été distribués en porte à porte, avec un guide du tri des biodéchets. Alain Ridaoui et ses deux collèges passent désormais régulièrement sur les sites de ces composteurs collectifs pour s'assurer que les consignes qui ont été prodiguées sont bien respectées. En attendant la première distribution de compost pour fertiliser les jardinières ou jardins des habitants de ces quartiers…

