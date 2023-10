Baie de Seine. En cinq jours, plus d'une tonne de mines explosées par l'OTAN 

Une grosse explosion dans la baie de Seine, mais tout était sous contrôle. Du lundi 9 au vendredi 13 octobre, 1,3 tonne de mines ont été neutralisée à 20km au nord de Ouistreham, et 20 à l'ouest du Havre. Cinq nations membres de l'OTAN, la France, la Pologne, le Canada, la Belgique et les Pays Bas, ont joint leurs forces pour s'exercer et faire exploser les munitions.

Chaque année, des opérations interalliées sont conduites en Manche - mer du Nord, pour éliminer des munitions historiques. Cette fois-ci, il s'agissait de deux mines allemandes de types LMB. "Environ 65km2 ont été couverts par les sept bâtiments militaires des cinq nations participantes", précise la Marine nationale en Manche et de la mer du Nord. Les plongeurs démineurs ont été aidés de robots télécommandés sous-marins. Une opération menée avec succès.