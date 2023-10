Le Havre. Des artistes pour la promotion des matchs de gala du HAC

Le HAC veut créer des passerelles entre le monde du football et le monde culturel. Le club a déjà fait appel à des artistes pour réaliser des fresques au sein du stade Océane ou, dernièrement, au rappeur Médine pour réaliser un clip, à l'occasion de la présentation des maillots de Ligue 1.

Cette fois, le club doyen fait appel à cinq artistes havrais pour réaliser les affiches de cinq matchs de gala de la saison, en l'occurrence Lens, Monaco, Paris, Lyon et Marseille. Pour le HAC, c'est une façon d'annoncer les matchs d'une façon artistique et d'élargir son public. Une carte blanche a été laissée à ces cinq artistes : Hector de la Vallée, Mascarade, Marius Guiet, Cosmo et Binokl, peintre.

HAC-Lens

Hector de la Vallée est le premier à entrer en scène avec HAC-Lens (vendredi 20 octobre). Cet illustrateur travaille essentiellement pour la presse. Il ne connaît pas forcément le football, mais le défi l'a séduit. Pour son affiche, il a proposé un design très graphique, en noir et blanc, pour sortir des codes du foot.

HAC-Monaco

Binokl - affiche HAC Monaco

La rencontre sera illustrée par le peintre Binokl. Lui non plus ne se dit pas fan de football, mais il a baigné dedans petit, son frère ayant fréquenté le centre de formation du HAC et étant maintenant entraîneur au sein du club.

HAC-PSG

Pour ce match au sommet, c'est l'artiste de réputé internationale Mascarade qui s'y collera. Il sait déjà qu'il travaillera sur le mouvement, toujours avec ses codes couleurs. Un projet qui l'a fortement séduit, même s'il est loin du monde du football.

HAC-Lyon

Marius Guiet, illustrateur exposant actuellement à la Halle aux Poissons, travaillera sur cette affiche. Il est fan du HAC et du football. Lui pense travailler sur quelque chose d'humoristique.

HAC-Marseille

Cosmo - affiche HAC OM

Cosmo, illustratrice passionnée de foot, voulait travailler sur cette rencontre. "L'OM, c'est du lourd, on peut être fiers de jouer dans la même catégorie." Son travail tournera autour du portuaire.