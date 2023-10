Apollinaire vous propose de jouer :

Le 5 Sky power

Le 4 Uzel

Le 10 Portalis

Le 7 The Laureate

Le 9 Dragonet

Le 15 Looking at me

Le 6 Khochenko

Le 3 Ciccio boy

Départ à 13h50

Hier, Apollinaire a trouvé le tiercé dans le désordre en 5 chevaux.