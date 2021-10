Coup d'éclat

A Sète, Fabienne est un capitaine de police qui passe son temps à traquer les sans-papiers. Sa mère, une ancienne militante communiste, vit chez elle. Autant dire que Fabienne déprime et a toutes les raisons de taquiner la dive bouteille. Un jour, une jeune prostituée ukrainienne tombe du haut d’un immeuble. Fabienne ne croit pas au suicide.

Ce policier bien ficelé respecte tous les codes du genre, avec un policier au bout du rouleau, un faux suicide et une enquête qui prend des chemins de traverse. Mais la présence de l’excellente Catherine Frot confère à cette œuvre d’une belle facture une vraie humanité.

Et le film policier se transforme en drame social, sans pour autant en faire trop, jusqu’à une excellente fin.

Policier français (2011) de José Alcala. Scénario de José Alcala et Olivier Gorce. Avec Catherine Frot (Fabienne), Karim Seghair (Kacem), Marie Raynal (Carole), Liliana Rovère (la mère de Fabienne), Nicolas Giraud (Cédric), Tcheky Karyo (Mérendon), Diana Rudychenko (Olga) (1 h 32).