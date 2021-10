Entretien avec le directeur du 106

Qu’est-ce que le 106 exactement ?

“Une scène de musique actuelle. Il a aussi un rôle d’accompagnement des artiste puisqu’il héberge des studios de répétitions pour les groupes de la région. Sans oublier le volet de l’action culturelle”.

En quoi cela consiste-t-il ?

“Nous voulons aller vers les publics qui ne se sentent pas immédiatement concernés par la musique actuelle et aider les connaisseurs à aller plus loin. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’événement “Fast and Curious” qui aura lieu du 7 au 28 mai. Nous faisons un parallèle entre la musique et l’automobile à travers des concerts, des expositions et des conférences”.

Le hangar 106 à ouvert en novembre. Quel premier bilan faites-vous ?

“L’audience est bonne. Il y a du répondant. Cela prouve que ce que nous proposons est pertinent et correspond à une attente. Cela donne un rayonnement à ce territoire avec des spectacles qui attirent des gens de loin. Notre ambition est de réveiller la créativité de la population .”



Pratique. Hangar 106, quai Jean de Bethencourt, infos sur www.le106.com.