Rouen. Ces habitants de la rive gauche créent un verger pour faire vivre leur quartier

C'est une véritable famille qui s'est créée depuis plusieurs années, entre le 62 et le 64 de la rue de Cauville à Rouen. C'est ici également qu'a été inauguré, le 22 septembre dernier, le Verger de Cauville, un jardin arboré de 350m2 partagé entre plusieurs habitants du quartier et appartenant à la Ville. Mais cela fait bien plus longtemps que les habitants profitent de ce bout de jardin pour se retrouver et faire connaissance.

La continuité d'une vie de quartier

"C'est vraiment le prolongement de ce qu'il se passait dans le quartier", confirme Julie Howlett, présidente de l'association du Verger de Cauville. "Ça a commencé par une fête des voisins sur ce même terrain il y a plus de dix ans", poursuit la Rouennaise, qui ajoute : "On fait aussi des 'vide-maison collectifs' début juin, chacun ouvre sa maison, son jardin, son garage, comme une foire à tout de quartier", sans s'attarder sur les restaurants éphémères pratiqués depuis longtemps chez les habitants de la rue et un projet "d'apéro de l'avent". Le petit collectif qui réunit aujourd'hui 49 foyers autour de la rue de Cauville et des alentours a concrétisé le projet en plantant les premiers arbres fruitiers en mars dernier. Pour l'heure, une dizaine d'arbres poussent dans le jardin : pommiers, poiriers, pruniers, abricotiers, vigne et kiwi. "Il s'agit de variétés locales financées par la Ville et provenant d'une pépinière bio", précise Julie. Quelques tomates, framboises et herbes aromatiques ont été plantées également dans des bacs.

Tout est une question de confiance ici, sur le Verger de Cauville : "Chacun se sert en fonction de ses besoins." Quand certains jardinent, d'autres récupèrent le fruit des récoltes et inversement. Les membres s'occupent ainsi du verger à tour de rôle. "On a surtout pensé aux gens qui habitaient les immeubles pendant le confinement, nous nous avions nos jardins et eux n'avaient rien."

Mais le projet ne s'arrête pas au jardin. Il s'agit surtout de provoquer les rencontres avec les habitants et de faire de ce terrain un lieu de partage avec de nombreuses animations, comme cet atelier consacré à l'eau potable animé par la Métropole de Rouen, mardi 10 octobre. "L'idée, c'est que chaque mois, il y ait des ateliers autour de l'environnement." Le prochain concernera la coupe des arbres. Le Verger de Cauville accueille aussi, depuis septembre, un petit marché alimentaire avec un producteur de bœuf et un artisan boulanger. L'association prévoit également des résidences d'artistes à l'avenir et, pourquoi pas, de pousser les murs pour faire pousser plus d'arbres et installer des ruches.