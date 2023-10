Caen. Guerre Israël-Hamas : un rassemblement en soutien aux victimes

Le bilan humain de la guerre entre Israël et le Hamas ne cesse de s'alourdir. Des milliers de morts sont recensés cinq jours après l'attaque surprise lancée par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza. Au total, la guerre a déjà fait plus de 3 000 morts de part et d'autre : civils, soldats israéliens et combattants palestiniens.

Dans ce contexte, un rassemblement est prévu à Caen ce mercredi 11 octobre devant le Mémorial, à 18h30 sur l'esplanade de la paix, en soutien aux victimes.

"Ce rassemblement marquera l'attachement des Caennaises et des Caennais au respect de la personne humaine et de la paix", a indiqué le maire de la ville Joël Bruneau.