Tourisme. Ces 10 lieux à voir absolument en Normandie

Une chaleur moins étouffante en été, un terroir particulièrement riche… Les raisons de visiter la Normandie sont nombreuses. Le territoire est jalonné de lieux à visiter absolument : petits ports de pêche, villages de charme, prairies et forêts verdoyantes, paysages naturels à couper le souffle… Suivez le guide !

Le port de pêche de Port-en-Bessin

Pour une immersion iodée en Normandie, direction le port de pêche de Port-en-Bessin (Calvados), où la pêche artisanale est la première activité économique de la ville. Rien ne vaut une belle journée à se promener sur les pontons, admirer les maisons et les bateaux accostés avant de se régaler de produits locaux dans l'un des restaurants de la ville.

A Port-en-Bessin dans le Calvados, les bateaux accostés.

Les plages du Débarquement

Impossible de venir en Normandie sans visiter au moins une des plages du Débarquement. Et pourquoi pas Omaha Beach (Calavdos), haut lieu de recueillement historique mais aussi une des destinations les plus prisées sur Instagram ?

Les jardins de Claude Monet à Giverny

Ils ont été conçus par l'un des peintres impressionnistes les plus reconnus au monde, constituant une source d'inspiration très importante pour lui : à Giverny (Eure), les jardins de Claude Monet regorgent de couleurs qui changent au fil de l'année. A voir absolument.

La maison et les jardins de Claude Monet à Giverny attirent chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs.

Lyons-la-Forêt

Les maisons à colombages sont en grande partie à l'origine du succès du village de Lyons-la-Forêt (Eure), situé à une quarantaine de kilomètres de Rouen. Classé parmi les Plus Beaux Villages de France par l'association éponyme, c'est un véritable décor de carte postale qui se joue devant les yeux des visiteurs, qui ne doivent pas manquer de visiter son marché convivial.

Le Mont Saint-Michel

Les Normands sont intarissables sur leur "Merveille" (Manche), et pour cause, il est l'un des monuments les plus visités en France, et chaque visite ne ressemble pas à la précédente. Optez pour la traversée en compagnie d'un guide, l'histoire et les secrets du lieu n'auront plus de secrets pour vous !

Dans la Manche, le Mont Saint-Michel attire chaque année des millions de visiteurs.

Granville et les îles Chausey

Une eau turquoise, des adresses pour bien manger et des petites rues pleines de charme pour déambuler, que demander de plus ? Les îles Chausey (Manche), sans hésiter : cet archipel où la nature est reine, avec des plages de sable fin à perte de vue.

Prendre de la hauteur à la roche d'Oëtre

Dans la Suisse normande, cette fois côté ornais, la roche d'Oëtre est un incontournable : le paysage abrite des espèces rares de reptiles et de papillons mais aussi des chemins de randonnée pour tous les niveaux, et un très bon café pour se récompenser après l'effort.

Le site de la roche d'Oëtre, dans l'Orne, offre de multiples possibilités de balades.

Se promener dans le Parc naturel régional du Perche

65 hectares, 8 kilomètres de sentiers pédestres : les randonneurs en herbe seront comblés dans le Parc naturel régional du Perche (Orne). Mais entre les monuments, lieux culturels, les activités autour du cheval et les adresses gourmandes, tout le monde trouvera chaussure à son pied.

Veules-les-Roses et son plus petit fleuve de France

Classé parmi les Plus Beaux Villages de France en 2017, Veules-les-Roses (Eure) n'a rien perdu de son charme d'antan, bien au contraire : ce village qui abrite le plus petit fleuve de France (1 149m !) séduit ses visiteurs avec ses moulins, ses demeures à colombages et sa plage de sable et de galets.

Veules-les-Roses, village seinomarin classé parmi les plus beaux de France, ne laisse jamais les visiteurs indifférents.

Les falaises d'Etretat

Encore une belle inspiration pour les artistes et les amateurs de paysages. Les falaises d'Etretat (Seine-Maritime) sont même victimes de leur succès en haute saison, préférez les moments plus calmes comme le printemps ou l'automne pour profiter un maximum en arpentant sa plage et ses reliefs.