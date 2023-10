Météo. Jusqu'à quand va durer l'été indien en Normandie ?

Le mercure est toujours haut pour cette deuxième semaine du mois d'octobre. "Notre climat n'est plus statique, il se réchauffe sans cesse et des températures extrêmement peu probables dans le climat passé le deviennent de plus en plus", indique Météo France au sujet de cet "épisode de chaleur inédit".

Des températures très douces jusqu'au week-end

En Normandie, la semaine sera donc très douce : un mardi 10 octobre ensoleillé sur toute la région avec jusqu'à 27 degrés à Evreux. Mercredi 11 octobre, on attend 22 degrés à Fécamp et Avranches, jusqu'à 25 degrés dans les terres. Le lendemain, les températures stagneront autour de 20 degrés dans toute la région. La dernière belle journée de la semaine sera vendredi 13 octobre, avec jusqu'à 22 degrés à Caen et Argentan, ainsi qu'un beau soleil sur la moitié est de la région.

Les températures chuteront à partir du samedi 14 octobre, parallèlement à l'arrivée de la pluie sur toute la Normandie, le thermomètre oscillera entre 16 et 18 degrés l'après-midi. Des averses qui marqueront le territoire au moins jusqu'au milieu de la semaine, mercredi 18 octobre.