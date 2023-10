Cérémonies. Comment Caen se prépare-t-elle au 80e D-Day ?

Un dispositif de sécurité exceptionnel

Sauf surprise, le lieu de la cérémonie internationale du 6 juin 2024 devrait se tenir sur la plage d'Omaha Beach, là où reposent plus de 10 000 soldats américains, dans le Calvados. L'Elysée devrait l'officialiser prochainement. "On attend la confirmation officielle", évoque, par souci de formalité, la préfecture du Calvados. En réalité, à huit mois de cet événement historique, le préfet se met déjà en ordre de marche. Une fois par mois, "des réunions sont organisées pour préparer les invitations pour les cérémonies, les badges d'accès, le budget, les moyens matériels…", nous souffle-t-on dans l'oreillette. Les services de la préfecture prennent comme référence l'expérience du 70e anniversaire du Débarquement. 1 500 bénévoles étaient mobilisés pour accueillir plus de 8 000 spectateurs à Ouistreham. Et surtout, de nombreux moyens humains étaient déployés pour assurer la sécurité. Pas moins de 5 500 gendarmes, 2 000 policiers, 850 personnels de la sécurité civile et 500 militaires étaient présents afin d'assurer des missions d'escorte, de sécurisation des axes routiers et des sites des cérémonies. Des effectifs des départements limitrophes sont venus appuyer le personnel du département. La préfecture s'apprête à vivre la même configuration qu'en 2014. Un "PC Sécurité" surdimensionné devrait à nouveau réunir les différentes parties prenantes de l'organisation des cérémonies.