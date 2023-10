Musée. Le Mémorial de Caen stoppe la gestion de celui de Falaise

"On était en maternelle, et on passe désormais en CP, il va falloir apprendre à lire et écrire tout seul !" Tels sont les mots du président de la communauté de communes du Pays de Falaise, Jean-Philippe Mesnil. Il a appris récemment l'arrêt de la délégation de service public du Mémorial de Caen, envers le Mémorial de Falaise - La Guerre des civils.

Il s'attendait un peu à cette annonce. "Ce musée, on l'a créé il y a six ans avec le Mémorial de Caen. Ils nous ont aidés à le lancer, à le mettre en route." Il voit cela comme une occasion pour ce musée de se gérer en autonomie, sans aide extérieur. Le président du Pays de Falaise est ravi de "ces belles années de collaboration" et remercie encore le musée caennais de les avoir accompagnés.

Les raisons du Mémorial de Caen

Le directeur adjoint du Mémorial de Caen Bertrand Cousin met en avant le fait qu'il n'avait plus les mêmes objectifs avec le musée des civils. "Nous avions fixé un objectif de 30 000 entrées par an. Le démarrage s'est bien passé, mais l'année 2020 a été d'une extrême violence." La crise Covid a freiné et revu à la baisse les projections de fréquentation, et les deux parties ressortaient de cette période avec des perspectives différentes sur ce sujet. Il a été décidé, selon le directeur adjoint, de "les laisser gérer seuls".

Cependant, Bertrand Cousin répète : "On va continuer à travailler encore avec Falaise, on ne les lâche pas !" La gestion de la billetterie (avec des billets couplés) et de la communication va continuer à être commune. La collaboration est loin d'être terminée entre ces deux musées, il y a une "filiation dans la méthode et le projet scientifique".

Et la suite pour le Mémorial de Falaise ?

Dès début 2024 c'est la communauté de communes du Pays de Falaise qui va, seule, en assurer sa gestion. Jean-Philippe Mesnil est optimiste pour l'avenir du musée des civils dans la guerre. "C'est un Mémorial qui va rester ouvert, on va le rendre le plus agréable possible pour les touristes." Les gestionnaires du musée désirent atteindre la fréquentation qui était espérée et les objectifs fixés à sa création (un peu revus à la baisse depuis la crise sanitaire) : "Objectif en 2024 : passer la barre des 20 000 touristes."