Bonne table à Caen. GreenHouse, le restaurant de la Colline aux oiseaux

C'est avec vingt minutes de retard que j'arrive accompagnée de mon amie pour déjeuner. "Ne vous inquiétez pas, on s'adapte", me dit Lucie Aubert, directrice adjointe du restaurant. L'accueil chaleureux me conforte déjà dans l'idée que j'ai fait le bon choix de venir.

Un déjeuner au soleil

à la Colline aux oiseaux

On s'installe en terrasse, pour profiter du soleil et du cadre verdoyant que nous offre la Colline aux oiseaux, face au restaurant GreenHouse. "Maison verte" en français. Un nom loin d'être choisi au hasard. "On a la chance d'être exposé sud dans un cadre agréable, avec un parc, sans vis-à-vis avec la route", poursuit-elle. L'une des serveuses nous glisse dans les mains la carte du jour. Pas plus de trois entrées, cinq voire six plats et une farandole de desserts, en respectant l'esprit traditionnel français. Le cuistot, Fabio Pellerito, italien par évidence, "met parfois l'italie à l'honneur" dans une carte "qui change à chaque saison". Il n'est donc pas rare de déguster des lasagnes, des légumes cuisinés à l'italienne ou encore une salade caprese (tomates cerises marinées au pesto et sa mozzarella di Buffala) en entrée. Ce midi, j'opte pour le burger barbecue d'été. Avec ce soleil qui m'éblouit, c'est presque encore l'été finalement. "Le steak haché peut être remplacé par une galette de légumes pour les végétariens", me souffle Lucie. Le pain, les ingrédients, le mélange de texture réjouit mes papilles. Les frites maison sont tout aussi délicieuses.

Le burger barbecue de l'été.

Je poursuis avec une crêpe au Nutella. Avec un diabolo à la violette, le tout me revient à 20 €. J'aurais bien profité d'une petite balade digestive à la Colline aux oiseaux mais le travail m'appelle, je manque de temps. Le restaurant, tenu par Olivier Grimonpon, propose aussi du minigolf et un château gonflable pour les enfants. Profitez-en !

Pratique. 17 avenue de l'Amiral Mountbatten à Caen, ouvert du lundi au vendredi, à partir de 11 heures. Fermé le soir. Tél. 02 31 94 14 23.