L'espace du Palais termine sa cure de beauté

Depuis septembre dernier, le parvis de l’Espace du Palais est en travaux. “Le centre commercial a été inauguré en 1994, mais nous avons rapidement constaté des infiltrations d’eau au niveau du parvis, qui sert de toit au centre commercial, explique Gilles Boyden, directeur de l’Espace du Palais. Nous avons donc engagé une procédure à l’encontre du constructeur, en 1998. Au bout de douze ans de cette procédure, le financement des travaux a été réalisé par l’assurance dommage ouvrage.”



Assurer l’étanchéité

Avec les infiltrations, la place s’est rapidement dégradée. La dalle a donc dû être démolie pour être entièrement refaite afin d’assurer l’étanchéité de l’ensemble. “Une fois la dalle faite, nous avons mis des rebords et de l’eau colorée, durant 24 heures pour être sûr de l’étanchéite de ce nouveau parvis.”

“Nous avons réparti les travaux sur plusieurs phases, pour reconstituer le parvis progressivement. Le chantier a été assez délicat à mener sous cet angle-là, car le site est occupé par des bureaux, des habitations et des restaurants. Il fallait organiser les travaux de façon à ce qu’ils ne nuisent pas à l’activité commerciale. Par exemple, nous avons refait les terrasses des restaurants en hiver pour ne pas leur porter préjudice.”

Les travaux sont maintenant dans leur phase finale. Les ouvriers travaillent au niveau de la passerelle de la rue Saint-Lô. Ce passage sera fermé les 9 et 10 mai pour permettre de couler la dalle de béton. “Pour le moment,nous avons de l’avance sur notre planning et devrions pouvoir libérer le parvis pour la mi-mai. Nous entrerons dans la saison estivale sans avoir les inconvénients des travaux.” En tout, ce sont près de 3 000 m2 de surface qui ont été refaits pour un montant total d’un million d’euros.

Anne Letouzé