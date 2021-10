Deux rendez-vous pour l'emploi le 7 mai

Le salon de l'évolution professionnelle

Prévu de 10 h à 18 h, actifs et demandeurs d’emploi y sont invités pour s’informer et partager sur leur projets de carrière ou de reconversion professionnelle. Une vingtaine d’exposants seront présents et plusieurs ateliers-conférences seront organisés tout au long de la journée. “Comment créer ou reprendre une entreprise”, “la meilleur façon de booster sa carrière”, seront les thèmes abordés lors de ces conférences.

Les cafés de l'emploi

Sans restriction d’âge ou de niveau d’étude, cette rencontre permet aux demandeurs d’emploi de s’entretenir directement avec les chefs d’entreprises, qui évaluent plus facilement les potentiels de chacun. D’origine caennaise, ce rendez-vous prévu entre 8h30 et 10h30 est désormais mensuel et offre de réelles perspectives d’emploi aux Rouennais.