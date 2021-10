Fast and Curious au 106

Avec “Fast and Curious”, du 7 au 28 mai, le Hangar 106 s’ouvre à tous les publics en programmant de nombreuses manifestations : des concert, aux conférences, en passant par les projections cinéma. Une autre façon de découvrir le développement de la musique et de l’automobile, toutes deux symboles d’un style de vie.



Pratique. Fast and Curious, du 7 au 28 mai. Expositions, DJ set Nimä Skill interieur Vinyl, Car Watch, Kustom Kulture, Lowrider. Samedi 7, 22h, Clubbing. Dimanche 8, 11h, mercredi 11, 14h, Cars, Omnia. Mardi 10, 20h, Conférence,8 mile, Omnia. Mercredi 11, 18h30, Cycle of the mental machine. Samedi 14 de 15h à 23h, dimanche 15 de 11h à 18h, Station 106 : week-end kustom & BBQ. Lundi 16, 20h, Crash, Boulevard de la Mort, Omnia. Vendredi 20, 19h, Conférence. Samedi 21, 22h, Concerts. Mardi 24, 20h, Easy Rider, Macadam à 2 voies, Omnia. Samedi 28, 20h, Concerts. Retrouvez le programme sur www.le106.com