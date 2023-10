Nord-Cotentin. Festival Les Agités du Bocage à Quettehou : à quoi faut-il s'attendre ?

La cinquième édition du festival Les Agités du Bocage, organisée par l'association Arterre, aura lieu du jeudi 19 au samedi 21 octobre, sur trois jours, une grande nouveauté cette année.

L'événement sera proposé à la Halle aux Grains de Quettehou. C'est dans ce lieu historiquement construit pour stocker et protéger les productions agricoles que le festival renoue avec le passé et valorise le patrimoine en créant un événement de partage autour du terroir, de la gastronomie et du spectacle vivant. Parmi les artistes, jeudi 19, l'humoriste Laura Domenge, vendredi 20, les groupes de musique Zarhza et La Caravane passe et, samedi 21 octobre, Makoto San.

Depuis ses débuts, Arterre s'est fixé comme objectif d'accompagner son festival d'une scène musicale professionnelle et de qualité. Une programmation pointue et éclectique au creux du Val de Saire et un village dédié aux plus jeunes avec des dizaines d'ateliers.

Pratique. Site : association-arterre.com.