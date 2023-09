Fécamp. Le reliquaire du Précieux Sang restitué : "Je pensais ne jamais le revoir"

C'est l'épilogue d'une affaire rocambolesque : le reliquaire dit du "Précieux Sang" a été restitué à la ville de Fécamp, mercredi 13 septembre. Cette boîte en cuivre doré qui renfermerait le sang du Christ avait été volée au cœur de l'abbatiale, dans la nuit du 1er au 2 juin 2022, avec d'autres objets d'arts. Les voleurs s'étaient vraisemblablement laissés enfermer dans l'édifice.

Le reliquaire, mais aussi divers objets liturgiques, ciboires, calices, burettes ont été retrouvés.

C'est aux Pays-Bas que le trésor était réapparu, cinq semaines plus tard, déposés anonymement chez le détective spécialisé Arthur Brand, "l'Indiana Jones du monde de l'art". Sans doute les receleurs ont-ils été refroidis par la diffusion des photos des objets volés, dans la presse et les services d'enquête au-delà des frontières françaises, comme le souligne Hubert Percie du Sert, chef de l'office central de lutte contre les trafics de biens culturels : "Quand on diffuse les photos et que l'on indique que tel objet est volé, pillé, contrefait, cela se sait très vite dans le marché de l'art et l'objet devient invendable."

La sécurité renforcée

Restitué à Fécamp, le reliquaire va être réinstallé dans l'abbatiale, mais avec des mesures de sécurité renforcées. "Désormais, celui qui voudrait dérober le reliquaire devra faire exploser la sacristie", plaisante le père Pascal Duménil, curé de la paroisse Saint-Guillaume, qui dit aussi son "grand soulagement" de retrouver ces reliques du Moyen Âge, qu'il pensait "ne jamais revoir". Des objets cultuels pour les croyants, qui sont aussi un pan du patrimoine culturel. "Si on a une abbaye aujourd'hui à Fécamp, c'est parce que ces objets étaient là, rappelle Pierre Aubry, adjoint au maire en charge de la culture et de la sécurité, nous ne sommes que des passeurs, nous avons une lourde responsabilité à les conserver."

Le retour du Précieux Sang à Fécamp Impossible de lire le son.

Les Fécampois pourront voir ou revoir ces reliques samedi 16 et dimanche 17 septembre, à l'occasion des Journées du patrimoine, à l'abbatiale. Le détective néerlandais a quant à lui encore frappé cette semaine, après avoir retrouvé un tableau de Van Gogh, volé dans un musée pendant le confinement !