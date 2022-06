Religion. Le reliquaire du Précieux Sang volé à l'Abbatiale de Fécamp

C'est l'émotion à Fécamp (Seine-Maritime). Des individus se sont introduits dans l'Abbatiale de la Sainte-Trinité de Fécamp (Seine-Maritime) dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 juin.

Une partie du trésor conservé dans un meuble de la sacristie a été dérobée. Parmi les objets voués au culte se trouvait le reliquaire du Précieux Sang, qui a été volé.

"Une atteinte insupportable à la foi"

Mgr Jean-Luc Brunin, l'Évêque du Havre, s'en est ému. "Ce vol advient à quelques jours de la Fête où la relique est vénérée par la population fécampoise. En condamnant fermement cet acte de vandalisme, je veux assurer les Fécampoises et Fécampois de ma proximité et de ma profonde sympathie. Le Précieux Sang est une antique tradition croyante datant du XIIe siècle. Ce vol est une atteinte insupportable à la foi de toutes les personnes faisant mémoire du Salut obtenu par le sacrifice du Christ."

Le sang du Christ à l'intérieur du reliquaire

Le Précieux Sang est l'une des reliques les plus importantes de Fécamp, devenu un lieu de pèlerinage. Découvert le 19 juillet 1170 à la suite d'un incendie en l'église abbatiale, ce petit étui métallique renfermerait le sang de Jésus Christ, collecté par un de ses disciples, Nicodème. C'est l'une des reliques les plus importantes du christianisme. Le reliquaire du Précieux Sang est particulièrement vénéré à l'occasion de la fête de La Trinité, mi-juin. "Dans un geste réparateur et en fidélité à la dévotion au Précieux Sang, si chère au cœur des habitants de Fécamp et de sa région, la célébration du mardi 14 juin prochain sera célébrée avec encore plus de ferveur."