Seine-Maritime. Le reliquaire du Précieux Sang retrouvé à Amsterdam

Le reliquaire du Précieux Sang, volé dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 juin à l'Abbatiale de Fécamp, a été retrouvé à Amsterdam aux Pays Bas. Jean-Luc Brunin, l'Évêque du Havre, se dit "surpris. Je ne pensais pas que les reliques seraient retrouvées un jour." L'objet de culte a fait sa réapparition grâce à Arthur Brand, un expert et détective en objets d'art sacré. Le 8 juillet, une boîte en carton contenant le reliquaire et d'autres objets a été déposée devant la porte de son habitation à Amsterdam. "Monsieur Brand m'a expliqué qu'il avait été contacté par une personne disant connaître une autre personne ayant en sa possession le reliquaire du Précieux Sang. Il lui a expliqué que détenir des reliques volées était source de malédiction. On dit que la peur est le début de la sagesse." L'expert a aussi bien fait comprendre aux voleurs que ces objets étaient invendables.

Le Précieux Sang à l'origine de l'Abbatiale

Le reliquaire du Précieux Sang est fait en or, une boîte d'une trentaine de centimètres de haut, renfermant selon la tradition le sang du Christ. L'histoire veut que Nicodème, l'un des premiers disciples de Jésus, ait recueilli le sang du Christ au pied de la croix dans des fioles. Deux de ces fioles auraient été découvertes dans des arbres à Fécamp au XIIe siècle. "C'est à partir de là qu'a été décidé la construction de l'Abbatiale et le début du culte. On est au cœur de la foi".

De retour début septembre

Ce vol pose évidemment la question de la sécurité des lieux de cultes. "Il aurait fallu une alarme. Il faut que l'on discute avec la mairie et la région pour réfléchir à comment protéger ces objets". C'est la ville de Fécamp qui est propriétaire du reliquaire et des murs de l'Abbatiale. Ce dernier est attendu à Fécamp début septembre. Des célébrations seront organisées pour l'occasion.