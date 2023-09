Caen. Football : une ferveur historique s'empare de d'Ornano

C'est un début de saison historique du côté du Stade Malherbe Caen. Entre la première place acquise grâce à quatre succès lors des cinq premiers matchs de championnat, et surtout l'incroyable mobilisation de ses supporters. Avec 9 225 abonnés et une moyenne d'affluence de 15 679 spectateurs sur les deux premiers matchs, les chiffres attestent de l'engouement des Caennais derrière les hommes de Jean-Marc Furlan.

"2 000 nouveaux abonnés"

Caen n'avait jamais atteint de tels chiffres en Ligue 2. Cette saison, on enregistre plus de 1 200 abonnés supplémentaires par rapport à la saison précédente, qui était déjà elle-même un record en termes d'engouement et d'abonnements pour le club en Ligue 2. "On a eu un taux de réabonnement très élevé, qui s'élève à près de 90 %. C'est très satisfaisant. On compte donc 2 000 nouveaux abonnés. Mais pour nous, ces chiffres ne sont pas une surprise. On sort d'une saison à 14 005 spectateurs de moyenne, avec un match final contre Saint-Étienne à guichets fermés. Nous sommes sur une continuité, c'est une satisfaction", avance Romain Gorlier, directeur commercial du club.

Comment l'expliquer ?

Avec le retour du beau jeu depuis quelques saisons et des envies de retrouver la Ligue 1, les supporters caennais sont derrière leur club. Une actualité sportive brûlante tout au long de l'été, illustrant la détermination du club, a suscité des pics d'abonnements et de réabonnements, même si 85 % des réabonnements ont été finalisés dans les 15 premiers jours de la campagne, juste après la fin de la saison dernière. "On a pu apercevoir des pics à différentes dates, notamment lors des prolongations de Benjamin Mendy, Bilal Brahimi et surtout l'arrivée du coach Furlan", précise Romain Gorlier. Le mercredi 14 juin, jour de l'officialisation de Jean-Marc Furlan, 750 abonnements ont été recensés. Conscient de l'engouement des fans derrière leur équipe, le club n'a pas hésité à mettre au centre de la campagne d'abonnement ses fidèles abonnés, tout en stabilisant sa gamme tarifaire afin de la rendre accessible pour tous. Samedi 16 septembre, les Malherbistes reçoivent Saint-Étienne avec un objectif affiché par la direction. "Atteindre le guichet fermé. Nous sommes optimistes et confiants", conclut-il. Coup d'envoi de la rencontre à 17 heures.