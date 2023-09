Normandie. A13 : l'autoroute fermée pendant plusieurs nuits

L'autoroute A13 sera fermée à la circulation durant les nuits du lundi 11 au vendredi 15 septembre, entre la barrière de péage d'Heudebouville et l'échangeur A13/A154. La Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (Sanef) va réaliser le premier portique du projet flux libre. Les interventions sont prévues dans les deux sens de circulation, de 21 heures à 6 heures.

La technologie flux libre, déjà en service sur l'A4 Boulay - Moselle, consiste à déconstruire les barrières de péage existantes et à les remplacer par des systèmes de détection et d'identification des véhicules. Les usagers pourront rouler sans ralentir, ni s'arrêter.

Chantier complémentaire

Outre les travaux du flux libre, des interventions sur l'assainissement, sur les dispositifs de retenue et sur le balisage vont être réalisées dans le sens Paris-Caen, sur ce même tronçon. À compter du mercredi 13 septembre, les conducteurs circuleront sur deux voies au lieu de trois, avec la neutralisation de la bande d'arrêt d'urgence et un abaissement de la vitesse à 90 km/h.