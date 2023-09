Près du Havre. Un mort et un blessé grave dans un accident de moto à Rogerville

Un terrible accident s'est produit lundi 11 septembre, peu avant 4 heures, avenue René-Coty à Rogerville. Une moto seule est en cause. Le bilan est lourd. On déplore un décès et une personne en urgence absolue, transportée médicalisée vers un centre hospitalier. Les deux victimes sont des hommes d'une quarantaine d'années.

Il s'agit du deuxième accident de ce type en deux jours. Dimanche 10 septembre, une moto a fait une sortie de route sur la RD6015, à Valliquerville. Le motard avait été héliporté, très grièvement, blessé au CHU de Rouen.