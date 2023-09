Votre horoscope signe par signe du lundi 11 septembre

Bélier

Vous vous montrerez trop énergique et plus déterminé que jamais, aujourd'hui. Suivez vos nouvelles priorités.



Taureau

C'est une agréable journée qui s'annonce, vos projets vont bon train, ils se concrétisent.



Gémeaux

Attention à ne pas dépasser les bornes aujourd’hui où vos appétits énormes en effraieront plus d'un. Veillez à tenir compte des limites de vos interlocuteurs.



Cancer

Ne pas louper le coche c'est que vous suggèrent les astres aujourd'hui. C'est maintenant que vous devez foncer.



Lion

Côté travail vous devez absolument laisser votre susceptibilité de côté pour pouvoir repartir plus confiant et plus motivé que jamais.



Vierge

Un dialogue avec un de vos proches vous aidera utilement à prendre patience au travail, aujourd'hui.



Balance

Un proche va vous aider à mettre le doigt sur une faille sentimentale. Prenez le problème au sérieux et accordez plus d'attention aux points de vue de votre partenaire.



Scorpion

faites ce que vous pouvez pour paraître le plus honnête possible. Sauf à partir du moment où l'on essaie de se jouer de vous !



Sagittaire

La plupart du temps dans le travail on vous sollicite pour votre sens du contact. Aujourd'hui c'est le cas vos collègues de travail réclameront votre aide.



Capricorne

Vous allez avoir l'occasion d'éclaircir un malentendu, de rétablir l'équilibre financier lié à votre lieu de vie, votre foyer.



Verseau

allez changer votre fusil d'épaule, et ce sera puissamment bénéfique à vos amours sur le long terme.



Poissons

Un sentiment de bien-être intérieur vous permet de relativiser bon nombre de vos idées, le calme vous renforce.