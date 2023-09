Appel à témoins. Disparition inquiétante au nord de la Sarthe : la sexagénaire retrouvée morte

Annick Chotard a été découverte sans vie lundi 11 septembre. Selon la gendarmerie, il s'agirait d'un suicide.

Une femme a disparu dans le nord de la Sarthe. Annick Chotard vit à Ségrie et n'a plus donné signe de vie depuis le dimanche 3 septembre, vers 17 h 30. Âgée de 69 ans, elle mesure environ 1,60 m et est de forte corpulence. Un appel à témoins a été lancé jeudi 7 septembre par la gendarmerie.