Rouen. Trampoline, escalade, futsal… Comment se défouler en intérieur ?

Installée au quai d'Elbeuf à Rouen, dans un ancien hangar maritime de 1 700 m2, la salle d'escalade Arkose possède plus de 117 m linéaires de blocs renouvelés en permanence et des zones de grimpe dissimulées au milieu des conteneurs. Les parcours ont été conçus aussi bien pour les débutants que les confirmés. Toujours quai d'Elbeuf, vous trouverez le temple du foot, aussi appelé le Five, spécialisé dans le football à 5. "Entre potes", en tournoi ou en ligue, toutes les formules sont possibles et même plus encore, avec par exemple des terrains de padel. Enfin, le We Fly Trampoline Park à Sotteville-lès-Rouen et ses 3 000 m2 de trampolines, vous propose de vous défouler sur cinq zones avec aussi un parcours Ninja Warriors et 150 m2 de zone de parkour.