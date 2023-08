Rouen. Après une agression, il veut se cacher dans une poubelle pour échapper à la police

Sa tentative de fuite a été un échec. Un homme de 34 ans a été interpellé par la brigade anticriminalité à Rouen au niveau de la rue des Emmurées, mardi 29 août vers 18 heures.

Il prend la fuite à pied

Un peu plus tôt, rue Saint-Sever, il avait tenté de voler la chaîne en or d'un homme de 76 ans, selon la police. Il s'y est pris à plusieurs reprises, parvenant finalement à arracher le médaillon de la chaîne, et laissant la victime au sol, légèrement blessée au coude et au genou.

À l'arrivée des policiers, l'agresseur prend la fuite à pied, gêné par quelques témoins qui ont cherché à le ralentir. L'un des agents de la BAC emprunte même un vélo pour revenir plus vite sur le suspect. C'est à ce moment qu'il essaye de se cacher dans une poubelle pour finalement chuter. Il est interpellé et placé en garde à vue.