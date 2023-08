Rouen. Les Cafés logement, un coup de pouce pour les étudiants qui cherchent un appartement

Au moment de la rentrée, il n'est pas évident pour un étudiant de trouver un logement, encore moins cette année : le coût de la rentrée a augmenté de 3,07 % par rapport à l'an passé, selon le récent indicateur du coût de la rentrée réalisé par la Fédération des étudiants rouennais. Heureusement, le Centre régional d'information jeunesse (Crij) de Rouen est là pour aider ces jeunes étudiants. Il propose jusqu'à début septembre des permanences Cafés logement.

"J'accompagne un jeune que j'ai rencontré au foyer"

Hormis les étudiants qui sont majoritairement accueillis au Crij de Rouen, il y a aussi des éducateurs : "J'accompagne un jeune que j'ai rencontré au foyer, qui commence ses études d'éco-gestion à Rouen et qui n'a ni logement ni travail. Il est aujourd'hui à la rue, donc dans une situation compliquée", affirme Ugo Julien, moniteur éducateur au foyer de l'abbé Bazire à Rouen. "On nous a parlé de cette permanence Cafés logement au Centre régional d'information jeunesse alors je suis venu pour avoir des idées pour trouver une solution". Après avoir expliqué la raison de sa venue, l'éducateur est plutôt confiant. "J'ai plein d'organismes à contacter donc il n'y a plus qu'à comme on dit, mais vu que la situation de la personne que j'accompagne est un peu particulière, on va devoir envoyer des mails".

Reportage sur les cafés logement au Crij de Rouen Impossible de lire le son.

Un accompagnement bienveillant

Au Crij de Rouen, situé au 84 rue Beauvoisine, "les jeunes ou moins jeunes peuvent venir nous voir de 13 heures à 18 heures du mardi au vendredi pour discuter de logement", affirme Julie Abdelli, animatrice et informatrice jeunesse au CRIJ de Rouen. "On évoque plusieurs sujets par exemple comment trouver des offres, les choses obligatoires en tant que locataire, les aides financières. C'est vraiment un accompagnement pour les aider à trouver leur logement". En plus, un guide spécialisé permet de retrouver "toutes les aides financières, les sites internet à consulter, les structures à contacter en cas de problème avec un bailleur par exemple ou si on a besoin d'informations générales sur le logement", ajoute l'animatrice du Crij.

Lire aussi. Rouen. Coût de la vie étudiante : la rentrée universitaire en 4 chiffres clés