Rouen. Coût de la vie étudiante : la rentrée universitaire en 4 chiffres clés

L'indicateur du coût de la vie étudiante pour la rentrée 2023 vient d'être dévoilé pour la sixième fois par la Fédération des étudiants rouennais (Feder). Cette année, le coût de la rentrée pour un étudiant s'élève à 2 876,54 euros. Soit une augmentation de 3,07 % par rapport à 2022. Dans son rapport, la Feder distingue deux parties : les frais de rentrée et les frais de vie courante. Plusieurs domaines ont été pris en compte comme les frais de scolarité, le matériel pédagogique, l'assurance habitation ou encore la téléphonie et Internet.

+ 5, 26 % pour la CVEC

En 2022, la CVEC (Contribution de vie étudiante et de campus) s'élevait à 95 euros pour un étudiant rouennais. En 2023, cette contribution est de 100 euros, soit une augmentation de 5,26 %. Selon l'article L. 841-5 du Code de l'éducation, cette contribution est "destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention".

+17,81 % pour l'assurance logement

Parmi les frais de rentrée dont l'augmentation est la plus significative, il y a l'assurance logement. En 2022, elle s'élevait à 73 euros. Cette année, selon le rapport réalisé par la Feder, elle va passer à 86 euros, soit une augmentation de 17,81 %.

+10,53 % pour les consommables

Parmi les frais de la vie courante que devront débourser les étudiants, il y a ceux pour les consommables. Ces derniers passeront de 309,24 euros à 341,81 euros, une augmentation de 10,53 %.

+22,49 % pour la téléphonie et Internet

Le coût de la téléphonie et Internet est lui aussi victime d'une augmentation largement significative, de +22,49 %. Selon la Feder, il passe de 53,32 euros en moyenne en 2022 à 65,31 euros en 2023.