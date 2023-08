Manche. Violent incendie dans un hôtel à Valognes : 55 sapeurs-pompiers mobilisés

Un violent feu s'est déclaré ce mardi 29 août un peu avant 5 heures à l'hôtel du Louvre rue des Religieuses à Valognes, un établissement actuellement fermé.

D'importants moyens ont été déployés sur place, dont trois fourgons incendie et deux moyens aériens dont une échelle et un bras élévateur. Sept lances ont été établies. 55 sapeurs-pompiers de six centres de secours ont été déployés sur ce sinistre qui n'a pas fait de victime.

Le second étage et les combles de l'établissement sont concernés par le feu.