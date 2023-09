Football. Nouveaux maillots pour renforcer l'identité du club

Le maillot principal conserve la répartition bleu ciel et bleu marine, couleurs offertes par les pionniers fondateurs en 1872, issus des universités anglaises d'Oxford et de Cambridge. Le deuxième maillot (pour les matchs extérieurs) est blanc. Il intègre une partie de la carte des quartiers du Havre.

"Le maillot doit représenter le club et l'identité du territoire, commente Clément Calvez, le directeur développement du club. Le design du maillot reprend ces codes. Sur le maillot principal, des formes géométriques représentent l'emboîtement des containers. Sur le maillot blanc, le plan de ville permet de mettre en avant Le Havre à l'extérieur. C'est une vraie fierté."

Un sponsor d'envergure

Un élément n'est pas passé inaperçu sur les maillots 2023-2024 : Winamax en lettres rouge. Le leader du poker en ligne et des paris sportifs a signé cette année un nouveau partenariat avec le club doyen. Il devient le partenaire principal du HAC. Le contrat est signé jusqu'en 2026. Ce sponsor très "voyant", avec son rouge, a créé l'émoi sur les réseaux sociaux. Une pétition a même vu le jour pour demander que le logo soit ajusté aux couleurs du club. Début septembre, elle avait recueilli un peu plus de 1 300 signatures. Cette petite polémique n'a pas empêché le succès du maillot. Il s'en est déjà vendu autant que toute la saison dernière (entre 3 et 4 000). Un maillot, c'est aussi une technique. JOMA (société espagnole) est l'équipementier officiel du club. "Pour améliorer la performance des joueurs, on développe de nouvelles technologies, explique Edouardo Estrada, responsable France de JOMA. On travaille sur l'évaporation de la transpiration et le frottement sur la peau. Le maillot ne doit pas être une gêne."