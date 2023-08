Météo. Épisode caniculaire : où va-t-il faire le plus chaud aujourd'hui en Normandie ?

Après un mois de juillet pluvieux, les nuages se dissipent et les températures remontent sur le territoire normand. La France est divisée en deux, avec plus de la moitié de la partie sud du pays en vigilance orange en raison d'un épisode caniculaire.

Jusqu'à 28 degrés dans l'Orne

Lundi 21 août, alors qu'il fait encore frais dans la matinée sur les côtes de la Manche qui affiche des températures de 15 à 17 degrés, le mercure grimpera jusqu'à 24 degrés à Saint-Lô dans l'après-midi. Tout le littoral est encore sous les nuages, qui se dissiperont aux alentours de midi.

Si aucun département normand n'est en vigilance canicule, il fera tout de même chaud dans les terres, avec jusqu'à 28 degrés dans l'Orne à Nogent-le-Rotrou et Origny-le-Roux. Dans l'Eure, les températures grimperont jusqu'à 27 degrés à Louviers et Vernon l'après-midi.

Le ciel sera plus couvert dans le Calvados avec des températures jusqu'à 26 degrés à Lisieux ou Condé-sur-Noireau. Météo France prévoit un ciel plus dégagé pour la Seine-Maritime et 26 degrés à Rouen et Saint-Pierre-lès-Elbeuf.