Dieppe. Incendie dans un appartement : huit victimes dont une femme brûlée et intoxiquée

Un incendie s'est déclaré dans un appartement d'un immeuble de trois étages, dimanche 20 août vers 22 h 30, rue de la Morinière à Dieppe.

Le feu a pris dans un logement d'environ 150 m2 au rez-de-chaussée. Les flammes se sont propagées au premier étage. Les pompiers sont venus à bout du sinistre grâce à deux lances à incendie.

Le feu s'est propagé au premier étage. - Sdis76

Le bilan fait état de huit blessés. Une femme de 39 ans, qui a été brûlée et intoxiquée par les fumées, a été évacuée vers le centre hospitalier de Dieppe. Un adolescent de 14 ans a été transporté vers ce même hôpital, légèrement blessé. Un homme de 40 ans et trois enfants incommodés ont été laissés sur place ainsi que deux policiers municipaux vus par le service médical et laissés également sur place.