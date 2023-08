Sud-Manche. Un motard de 23 ans grièvement blessé dans un accident

Un motard âgé de 23 ans a été grièvement blessé jeudi 17 août, peu avant 16 h 30, après un accident sur la départementale 30 à Saint-Brice-de-Landelles, entre Saint-Hilaire-du-Harcouët et Saint-Martin-de-Landelles. Le jeune homme a été évacué à l'hôpital d'Avranches. L'intervention a mobilisé au moins six sapeurs-pompiers en provenance de la caserne de Saint-Hilaire, ainsi qu'une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de la Manche.

Plusieurs accidents

D'autres accidents impliquant une moto ont également eu lieu jeudi 17 août : vers 11 heures à Bretteville-en-Saire, un homme de 25 ans, et vers 18 h 40 à Barneville-Carteret, un homme de 45 ans entré en collision avec une voiture. Tous les deux ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital. Les circonstances de ces accidents n'ont pas été définies.