Surtainville. En difficulté sur des paddles, deux adultes et un enfant secourus 

Plus de peur que de mal. Deux adultes et un enfant sur des paddles gonflables se sont retrouvés en difficulté jeudi 17 août, vers 17 h 50, à Surtainville. Les victimes ont été secourues et mises en sécurité au poste de secours par les sapeurs-pompiers. Elles sont indemnes. Cinq sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Barneville-Carteret, Bricquebec et Les Pieux ont été mobilisés.