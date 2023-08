Près du Havre . Un motard grièvement blessé dans une collision

Un accident impliquant une voiture et une moto s'est produit, mercredi 16 août peu avant 23 h à Montivilliers, avenue Pierre-Mendès-France, indiquent les pompiers de Seine-Maritime.

Le motard grièvement blessé

Le motard a été grièvement touché dans le choc. Il a été pris en charge par les pompiers et le Service mobile d'urgence et de réanimation (Smur) et conduit dans un état grave vers l'hôpital Monod.

Deux engins et six pompiers ont été mobilisés sur place, en plus de l'équipe du Smur et de la police. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas connues à cette heure.