Seine-Maritime. Un feu sur une moissonneuse-batteuse se propage à un champ

Un incendie s'est déclaré lundi 14 août, vers 16 heures, sur une moissonneuse-batteuse située chemin d'Arquet à Bures-en-Bray, entre Dieppe et Neufchâtel-en-Bray. L'engin agricole a été détruit par les flammes qui se sont propagées à deux hectares de champ.

La propagation du feu enrayée

La propagation du feu a été enrayée grâce aux actions de l'agriculteur et d'un tracteur, et des sapeurs-pompiers. Les extinctions de l'engin et des lisières du champ ont été réalisées avec l'aide de deux lances à incendie. L'intervention a mobilisé au moins 18 sapeurs-pompiers.