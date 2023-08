Manche. Avec L'Adèle, des balades dans la rade de Cherbourg ou le long des côtes de la Hague

À Cherbourg, embarquez à bord du bateau L'Adèle ! Tous les jours jusqu'au samedi 30 septembre, à 11 heures, 14 heures, 15 h 30, et 17 heures, Wilfried Bessin et ses équipes de "Hague à part" proposent des visites commentées de la rade de Cherbourg, à la découverte de ses forts, de ses digues et de son histoire.

Le bateau L'Adèle est accosté près du pont Tournant à Cherbourg.

Un peu d'histoire durant la balade

Stratégiques, cette rade et son port ont toujours intéressé les compagnies maritimes à l'heure des grandes migrations vers l'Amérique au début du XXe siècle. Ce fut aussi l'une des priorités durant la Seconde Guerre mondiale avec le Débarquement des Alliés en 1944 qui commence par Utah Beach. La cité normande et son port seront libérés fin juin au terme de combats acharnés. Cette prise s'avère capitale pour le ravitaillement des troupes alliées. Wilfried Bessin détaille ce qu'il raconte et fait visiter aux touristes :

Découverte des côtes de La Hague

Le jeudi soir, à 18 h 30, trois heures de promenade sont proposées autour de La Hague. Les visiteurs découvriront d'abord l'histoire des ports puis des constructions de la rade de Cherbourg avant d'entamer une croisière côtière le long des paysages verdoyants de la Hague : Omonville-la-Rogue, Réville, Gréville... Wilfried Bessin leur présentera bien sûr port Racine ou encore la Maison Jacques-Prévert.

Du côté de la fréquentation, Wilfried Bessin espère de meilleurs jours. Des Français, des Allemands, des Hollandais et des Belges font partie de sa clientèle. Les touristes intéressés par ces balades prennent le départ au pont Tournant ou dix minutes plus tard à la Cité de la Mer.

Pratique. Tarifs : 15,50 € pour les adultes, 10,50 € pour les enfants de moins de 12 ans, et 1 € pour les bébés. Réductions possibles sous conditions. Réservations sur le site hagueapart.com.