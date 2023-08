Orne. Des médicaments moins remboursés : le coup de gueule de la sénatrice Nathalie Goulet

La sénatrice de l'Orne Nathalie Goulet, qui, depuis des années mène un combat contre les fraudes, notamment aux prestations sociales avec un rapport remis au gouvernement, vient de pousser un coup de gueule.

La parlementaire dénonce avec véhémence la baisse prévue du remboursement des médicaments : les usagers devraient payer un euro au lieu de cinquante centimes par boîte, selon le projet que le gouvernement a annoncé pour réaliser 600 millions d'euros d'économies.

C'est "plus facile de taper dans la poche des assurés que dans celle des voleurs", dénonce la sénatrice, qui insiste : "Je suis révoltée par autant de paresse à chasser la fraude sociale et je demande au ministre des Comptes publics (Thomas Cazeneuve) et au ministre de la Santé (Aurélien Rousseau) de suspendre cette décision injuste et de reprendre avec fermeté le combat qu'avait engagé Gabriel Attal contre la fraude aux finances publiques. Les assurés n'ont pas à payer pour les carences et le 'j'enfoutisme' des organismes de sécurité sociale qui achètent la paix sociale en différant sans cesse les mesures de contrôle et les sanctions."

Le jeudi 20 juillet, lors du dernier remaniement ministériel, Gabriel Attal était passé des Comptes publics à l'Éducation Nationale.