Trafic. Le point sur la circulation du week-end en Normandie : Bison Futé voit rouge 

A l'approche du week-end du 15 août, la circulation est toujours plus encombrée sur les routes. Quelles sont les prévisions de Bison Futé pour la Normandie ?

La journée de samedi classée rouge dans les deux sens

Que vous arriviez ou que vous partiez, la journée du vendredi 11 août est classée jaune par Bison Futé, ce qui signifie que la circulation sera difficile.

Samedi 12 août, ça se corse : la circulation est annoncée comme très difficile, classée rouge dans les deux sens. Bison Futé recommande notamment de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 7 heures et d'éviter l'autoroute A11 entre Nantes et Le Mans entre 10 heures et 16 heures.

La situation s'améliorera dès le dimanche 13 août, où le trafic sera habituel dans le sens des départs et des retours.