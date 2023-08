Normandie. De nouvelles plages interdites à la baignade dans la Manche

Trois nouvelles plages interdites dans la Manche. Après l'observation de pollution dans la rivière du Petit Douet, la baignade et les activités nautiques ont été interdites par arrêtés municipaux, depuis le mardi 8 août et jusqu'à nouvel ordre sur les plages du littoral de Siouville-Hague et de Héauville dans le nord-Cotentin.

Nouvelle pollution à Agon-Coutainville

Ce n'est pas tout, au vu des premiers résultats des analyses réalisées sur l'échantillon d'eau de mer, un arrêté a été pris par le maire pour interdire la baignade à Agon-Coutainville, entre la Pointe d'Agon et le chemin rural dit "Charrière des Saulx". L'arrêté a pris effet jusqu'à nouvel ordre dès ce mardi 8 août.

Des baignades de nouveau autorisées

Bonne nouvelle, les plages d'Annoville, de Granville, Saint-Pair-sur-Mer - Cairon et Casino -, Hauteville-sur-Mer, Saint-Jean-le-Thomas et Dragey-Rothon ont pu rouvrir à la baignade et aux activités nautiques.