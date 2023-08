Météo. Le soleil bientôt de retour en Normandie ?

En ce début du mois d'août, Normands et touristes en vacances espèrent bientôt voir le beau temps après la pluie. Qu'en est-il, après le passage de la dépression Patricia ?

Une nette amélioration prévue pour la deuxième semaine d'août

Selon les prévisions de Météo France, le soleil est attendu en milieu de semaine prochaine, "associé à une nette hausse des températures" qui cependant "pourrait être remise en question sur le nord-ouest dès la fin de semaine".

À partir du mercredi 9 août, le soleil devrait être de retour, et les maximales osciller entre 20 et 25 degrés dans toute la région, en grimpant même jusqu'à 27 degrés dans les terres, du côté d'Évreux. C'est ce que confirme Christopher Bribet, le créateur du compte Météo Basse-Normandie : "Le retour du soleil est prévu pour le milieu de la semaine prochaine, avec un retour de l'anticyclone, un vent du sud qui va amener de la chaleur. Samedi il faut prévoir un coup de frais, 5 degrés en dessous des normales de saison puis ça va revenir aux alentours du 7-8 août et le samedi 12 et dimanche 13 août, les températures oscilleront entre 20 et 25 degrés sur les côtes… encore un peu de patience !"

Les prévisions faites sont données à la date du jeudi 3 août et sont susceptibles d'évoluer.