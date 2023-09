Place du commerce. Décoration, sport, travaux... Ça bouge dans l'Orne !

"Fabrique de styles",

tout pour la déco

"Fabrique de styles" a ouvert

ses portes à Alençon.

L'enseigne propose du mobilier, de la déco,

mais aussi des jeux d'éveil pour les enfants.

"Fabrique de styles" est une enseigne française qui a vu le jour en 2018. Actuellement, elle compte une trentaine de magasins à travers tout le pays. Celui d'Alençon a été le 22e à ouvrir ses portes, au début de l'été, et le premier en Normandie, avant les magasins du Havre, en Seine-Maritime, et de Caen, dans le Calvados. Il est implanté dans la zone du Londeau, à Cerisé, à la place de Go Sport et près de Centrakor.

"Fabrique de styles " est un magasin de décoration de taille XXL, qui s'étend sur 1 400 m² et propose une centaine de marques. L'enseigne met notamment en avant toutes les plus belles marques françaises en décoration de la maison, luminaires, canapés (avec de la fabrication française) mais aussi des senteurs, de la savonnerie et des produits de beauté avec des marques bien connues comme Durance ou Baija.

L'univers de la cuisine et l'épicerie sont aussi présents avec les marques Quai sud ou Comptoir de Mathilde. Vous y découvrirez de la vaisselle, des bougies, mais aussi des jeux d'éveil pour les enfants et des plantes d'intérieur.

Pratique. "Fabrique de styles, 17 rue de l'industrie dans la zone du Londeau à Cerisé, aux portes d'Alençon. Tél. 02 33 82 40 75. Ouvert du lundi au vendredi de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures, le samedi de 10 heures à 19 heures.